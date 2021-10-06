Почему Kia едва не обошла по продажам АВТОВАЗ

Фото: bfauto.ru.
Сентябрьский отчет Ассоциации европейского бизнеса, что подсчитывает продажи новых автомобилей на российском рынке, принес маленькую сенсацию: по итогам первого месяца осени Kia едва не обошла по продажам «российскую марку №1» — LADA отстала от корейского конкурента всего на 62 машины. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, в чем причина столь минимального разрыва между двумя брендами.
Алексей Кованов

Итак, в сентябре АВТОВАЗ продал 17 189 автомобилей, что сразу на 51% хуже прошлогоднего показателя. А вот Kia, пристроившая 17 037 своих машин, показала менее резкое падение, недосчитавшись «всего» 16% покупателей.

Впрочем, не надо думать, будто россияне внезапно разлюбили модели из Тольятти и Ижевска. Объяснение этого феномена куда проще и прозаичнее: линия сборки главного вазовского хита — семейства LADA Granta — простояла почти весь сентябрь из-за нехватки микрочипов для системы ABS. И, соответственно, дилерам банально не хватало товарных «Грант».

Похоже, что снабженцам Kia удается эффективнее разыскивать пресловутые микросхемы для нужд питерского завода марки, нежели сотрудникам АВТОВАЗа. И нельзя исключать, что головной офис корейской фирмы оказывает большую поддержку своему российскому подразделению, чем это делает альянс Renault-Nissan в отношении АВТОВАЗа.

Кстати, по причине нехватки чипов и обновленная LADA Vesta может не выйти вовремя. Между тем, благодаря вездесущим шпионам, мы можем разглядеть, что топовые версии обновленной машины получат огромный планшет медиасистемы по центру передней панели.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, производители, бюджетные авто
6 октября 2021
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