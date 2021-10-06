Почему Kia едва не обошла по продажам АВТОВАЗ

Итак, в сентябре АВТОВАЗ продал 17 189 автомобилей, что сразу на 51% хуже прошлогоднего показателя. А вот Kia, пристроившая 17 037 своих машин, показала менее резкое падение, недосчитавшись «всего» 16% покупателей.

Впрочем, не надо думать, будто россияне внезапно разлюбили модели из Тольятти и Ижевска. Объяснение этого феномена куда проще и прозаичнее: линия сборки главного вазовского хита — семейства LADA Granta — простояла почти весь сентябрь из-за нехватки микрочипов для системы ABS. И, соответственно, дилерам банально не хватало товарных «Грант».

Похоже, что снабженцам Kia удается эффективнее разыскивать пресловутые микросхемы для нужд питерского завода марки, нежели сотрудникам АВТОВАЗа. И нельзя исключать, что головной офис корейской фирмы оказывает большую поддержку своему российскому подразделению, чем это делает альянс Renault-Nissan в отношении АВТОВАЗа.

Кстати, по причине нехватки чипов и обновленная LADA Vesta может не выйти вовремя. Между тем, благодаря вездесущим шпионам, мы можем разглядеть, что топовые версии обновленной машины получат огромный планшет медиасистемы по центру передней панели.