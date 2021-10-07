Автопроизводители нашли очередную причину, чтобы снова поднять цены на машины

Фото: idea-sale.ru.
В последнее время главной общемировой темой новостей стала стоимость природного газа, притом до стабилизации фьючерсов еще далеко… А учитывая, что металлургия — одно из самых энергозатратных производств, аналитики считают, что вслед за газовым топливом подорожает и металл, а затем — сделанные из него автомобили.
Алексей Кованов

Логично предположить, что производители стали и других металлов вскоре поднимут стоимость своей продукции. В том числе, для автоконцернов. Вслед за ними автомобильным компаниям неизбежно придется увеличить стоимость машин, заявил «Газете.ру» независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев.

Мировой автопром продолжает лихорадить, ведь до сих пор не закончился «кризис полупроводников», поскольку нехватка микрочипов может продлиться до середине 2023 года. И тут — очередная напасть…

Увы, но такая ситуация позволяет и автопроизводителям, и дилерам безбожно поднимать и поднимать цены. При этом эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что эта неприятная для потребителя тенденция совершенно точно сохранится в будущем году.

производители, производство, автозаводы
7 октября 2021
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