Автопроизводители нашли очередную причину, чтобы снова поднять цены на машины

Логично предположить, что производители стали и других металлов вскоре поднимут стоимость своей продукции. В том числе, для автоконцернов. Вслед за ними автомобильным компаниям неизбежно придется увеличить стоимость машин, заявил «Газете.ру» независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев.

Мировой автопром продолжает лихорадить, ведь до сих пор не закончился «кризис полупроводников», поскольку нехватка микрочипов может продлиться до середине 2023 года. И тут — очередная напасть…

Увы, но такая ситуация позволяет и автопроизводителям, и дилерам безбожно поднимать и поднимать цены. При этом эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что эта неприятная для потребителя тенденция совершенно точно сохранится в будущем году.