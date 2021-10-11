Названа дата начала продаж обновленного Kia Ceed

Мы уже расписывали, чем обновленный Kia Ceed отличается от дореформенного. Тут появились другие бампер и радиаторная решетка, причем дизайнеры «нарисовали» необычные черные перемычки, что соединяют боковые воздухозаборники и колесные арки. Фары сохранили характерную форму, но получили светодиодную начинку вместо галогенных лампочек.

По технической части тоже есть интересные новости. На смену двигателю 1.4 T-GDI приходит совершенно новый 1.5 T-GDI из линейки Smartstream: у него, как легко догаться по буквенному индексу, есть непосредственный впрыск топлива и турбонаддув. Компанию 150-сильному новичку составит 7-ступенчатый преселективный «робот».

Обожаемый россиянами 128-сильный двигатель 1,6 MPI в сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией также остается в гамме. А вот механических коробок больше не будет! Что неудивительно: в 9 случаев из 10 автомобили Kia выезжают из автосалонов в «двухпедальном» исполнении.

Комплектации и цены рейстайлингового «Сида» российский офис корейской марки обещает раскрыть перед началом продаж.