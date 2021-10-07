ГИБДД не хочет проверять у водителей диагностические карты о прохождении ТО

фото АвтоВзгляд
«Союз операторов техосмотра» получил отрицательный отзыв от ГИБДД на свое предложение еще больше закрутить гайки для автовладельцев. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Очередная идея лоббистов компаний, занимающихся проведением обязательного техосмотра, не встретила одобрения у представителей МВД. Бизнесмены предлагали внести в ПДД, согласно которому автовладелец должен был всегда возить с собой в машине и предъявлять сотруднику ГИБДД еще и диагностическую карту о прохождении ТО.

Напомним, что сейчас водитель обязан возить с собой свои «права», документы на машину и полис ОСАГО. Предложение операторов техосмотра добавить к этому списку еще один документ в ГИБДД назвали «нецелесообразным». Упрямое продавливание операторами ТО собственных бизнес-интересов через ужесточение «автомобильного» законодательства выглядит, по меньшей мере, странно по ряду причин.

Во-первых, в Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра для частных легковушек и правительство, вроде как, вместе с МВД поддерживают эту идею. Во-вторых, «регуляторная гильотина», заработавшая в прошлом году, в принципе запрещает вносить в ПДД поправки. В ее рамках можно лишь только заново принять новую редакцию Правил, полностью переписав их.

В этой связи любопытно то, что ГИБДД (вместе с Минтрансом) само пытается сейчас протолкнуть свои поправки в Правила дорожного движения — также вразрез с «регуляторной гильотиной», сообщает «Коммерсант».

ПДД, ТО, ГИБДД
7 октября 2021
1825