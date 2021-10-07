ГИБДД не хочет проверять у водителей диагностические карты о прохождении ТО

Очередная идея лоббистов компаний, занимающихся проведением обязательного техосмотра, не встретила одобрения у представителей МВД. Бизнесмены предлагали внести в ПДД, согласно которому автовладелец должен был всегда возить с собой в машине и предъявлять сотруднику ГИБДД еще и диагностическую карту о прохождении ТО.

Напомним, что сейчас водитель обязан возить с собой свои «права», документы на машину и полис ОСАГО. Предложение операторов техосмотра добавить к этому списку еще один документ в ГИБДД назвали «нецелесообразным». Упрямое продавливание операторами ТО собственных бизнес-интересов через ужесточение «автомобильного» законодательства выглядит, по меньшей мере, странно по ряду причин.

Во-первых, в Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра для частных легковушек и правительство, вроде как, вместе с МВД поддерживают эту идею. Во-вторых, «регуляторная гильотина», заработавшая в прошлом году, в принципе запрещает вносить в ПДД поправки. В ее рамках можно лишь только заново принять новую редакцию Правил, полностью переписав их.

В этой связи любопытно то, что ГИБДД (вместе с Минтрансом) само пытается сейчас протолкнуть свои поправки в Правила дорожного движения — также вразрез с «регуляторной гильотиной», сообщает «Коммерсант».