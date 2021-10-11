Новые Volkswagen Touareg подвели некачественные гайки

Причина сервисной акции — гайки ненадлежащего качества, установленные на нижних рычагах задней подвески. Соответственно, всем «Туарегам» 2020 года предстоит приехать на фирменный сервис, чтобы получить метизы нового образца.

Добавим, что этим летом Volkswagen Touareg стал предлагать функцию автоматической парковки. Чтобы ею воспользоваться, владельцу придется установить на свой смартфон приложение VW Remote Park Assist Plus. После этого гаджет превратится… в пульт дистанционного управления машиной.

Для того, чтобы припарковать ее в узком месте, где невозможно открыть двери и выйти из салона, надо, подъехав к нему, выйти из-за руля, прихватив с собой ключ. Далее можно активировать парковочный маневр через приложение в телефоне.