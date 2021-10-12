На российских автозаводах начались первые «репрессии» против непривитых работников

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», такие работники переводятся на надомную работу, а если таковая невозможна — отправляются в простой с сохранением ⅔ оклада. Как подсчитали камазовские кадровики, на заводе сейчас числятся 400 невакцинированных сотрудников. Большая их часть выполняют офисные задачи, так что запросто могут перейти на удаленный режим.

Столь жесткие меры КамАЗ вводит из-за новых антиковидных ограничений, введенных на территории республики Татарстан. В республике стало невозможно посещать любые объекты без QR-кода, за исключением ближайших магазинов, а для невакцинированных и непереболевших лиц старше 65 лет введен режим обязательной изоляции.

Между тем, в рамках выставочной программы Петербургского международного газового форума КамАЗ демонстрирует линейку газомоторной автотехники. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», главным экспонатом челнинского автогиганта стал КамАЗ-54901, работающий на сжиженном природном газе (СПГ), двигатель которого заслуживает отдельного упоминания.