В Подмосковье наладят выпуск экстремальных внедорожников «Сармат»

На самом деле, проекту «Сармат» больше 10 лет — первые экземпляры появились на рубеже 2009—2010 годов. Но сейчас из-за интереса покупателей проект фактически переживает второе рождение: недавно было создано предприятие «Сармат-МАДИ», что для выпуска болотоходов получило просторное помещение, расположенное на территории подмосковного полигона МАДИ.

Как уверяют разработчики, такая модель востребована для работы на севере, где экономически нецелесообразно использовать тяжелые вездеходы, когда стоит задача доставить двоих-троих пассажиров и сравнительно нетяжелый груз.

Также техникой интересуются пожарные, которым экстремальный полноприводник может пригодиться для тушения лесных и торфяных пожаров, ведь он может передвигаться по болотистым территориям и берегам водоемов.

В основе «Сармата» лежит оригинальная рама, на которую водружен кузов от УАЗа — «Пикапа» или «Профи». Мотор и коробка передач — тоже уазовские, но мосты взяты от трактора «Белерус». Широкопрофильные шины поставляет компания AVTOROS.

Стоимость готового автомобиля — менее 3 000 000 рублей, а процесс постройки — от заказа клиентом до выдачи машины — занимает около полутора месяцев.