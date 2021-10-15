Кроссовер Toyota Highlander получил новую версию

Прежде всего, такой «Хайлендер» предлагает покупателям три новых окраски кузова, включая темно-серый, светло-серый и черный. Нельзя не признать, что «Тойота» мастерски подобрала палитру, фактически не придумав ничего нового. Если, конечно, не считать бронзового отлива. Финальным аккордом стали 18-дюймовые колесные диски из легкого сплава особого дизайна.

Кроме того, автомобилю достались декоративные элементы салона, в том числе, вставочки и накладки. А еще интерьеру положена прострочка и подсветка порогов. Вот, собственно, и все отличия бронзового «Горца» от обычного. Занавес!

Хотя, нет. Еще найдутся некоторые полезные примочки, вроде электропривода пятой двери, датчиков дождя и освещения, атмосферной подсветки салона и дополнительных настроек водительского кресла. Вот на этом точно все.

Кстати, «бронза» доступна лишь гибридному Toyota Highlander. И, как вы понимаете, не для нас. В России можно купить исключительно бензиновую версию с могучим V6 объемом 3,5 литра.