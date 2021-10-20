Чем жесткие проверки Минпромторга грозят российским автозаводам и рядовому потребителю

Новый принцип предусматривает полную разборку автомобилей, а также выездные проверки заводов, где на российское происхождение будут проверяться даже лакокрасочные материалы. Как уточняет «Газета.ру», в конкретной детали процентную долю российских материалов и компонентов будут определять по массе — через фактическое взвешивание и лабораторные исследования.

Коротко напомним, что компании, наладившие сборку автомобилей внутри России, получают виртуальные балы. И если конкретная модель набирает нужное количество таких очков, то государство возвращает заводу утилизационный сбор. В 2021 года для полной компенсации легковой автомобиль должен получить 1 500 баллов.

Проще говоря, производитель отправляет деньги в бюджет, а потом ждет, когда их ему вернут обратно. Теперь понимаете, почему у нас приживаются только модели местной сборки?

Теперь, если проверяющие от Минпромоторга, пользуясь новой методикой, поймут, что производитель выдавал недостоверную информацию, то из бюджета придет не полная, а частичная компенсация.

Логично предположить, что такое закручивание гаек призвано поймать нечистые на руку автозаводы, что заявляли высокий уровень локализации, но по факту ставили импортные комплектующие.

Чем это грозит рядовому покупателю? Очевидно, что повышением цен. Ведь автомобильные марки явно переложат сумму уплаченного утилизационного сбора на потребителя.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, что такое утиль-сбор, и как этот механизм стал новым заградительным барьером вместо традиционных таможенных пошлин.