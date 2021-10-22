General Motors презентовал самый мощный «легковой» мотор в истории концерна

История семейства Big Block, а именно в него вошел новый Chevrolet ZZ632/1000, началась еще в далеком 1958 году, когда американцы представили 5,7-литровый мотор на 250 л. с. для Chevrolet Impala и других автомобилей концерна. Двигатели этой линейки продержались на конвейере полвека: последний агрегат, собранный на архитектуре Big Block, выпустили в 2009-м. Но, похоже, теперь General Motors решили к ним вернуться.

Объем V-образного Chevrolet ZZ632/1000 — 10,35 л. Что интересно, в отличие от прежних моторов Big Block, у нового — впускные и выпускные отверстия на каждом из восьми цилиндров имеют одинаковые сечения. Из прочих новшеств — индивидуальные форсунки. Все это дает, как уже было сказано, пиковую мощность в 1004 л. с., которая достигается при 6600 об/мин.

Остается лишь добавить, что производство Chevrolet ZZ632/1000 начнется в следующем году. Тогда же, вероятно, будут объявлены и цены.