В России стартовали «живые» продажи нового Porsche Taycan Cross Turismo

Правда, если вы захотите оформить покупку одного из самых быстрых электрических универсалов на планете, то придется подождать несколько месяцев. Виной тому, как не трудно догадаться, дефицит полупроводников, вызванный уже ставшим перманентным «коронакризисом». Впрочем, эта тенденция актуальна сейчас практически для всех моделей и марок. И что хуже всего — это дает возможность продавцам до неприличия задирать ценники.

Напомним, что в самом условно простом варианте исполнения Porsche Taycan Cross Turismo попросит за себя не менее 7,5 млн. А при желании доукомплектовать автомобиль по максималке, ценник легко может увеличиться еще на 10 миллионов рублей. К гадалке не ходи — накинут свое и дилеры. В любом случае, сейчас новинка окажется дешевле, чем после Нового года. Так что занимайте очередь! И мы совсем не шутим: спрос на «электросарай» действительно высок — до конца года немцы намерены продать в России более 500 «Тайканов».

«Кросс Туризмо» представлен в нескольких модификациях с полным приводом, аккумулятором емкостью 93,4 кВт*ч и показателями мощности от 408 до 761 л. c. Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже опробовал новинку в деле: подробности тест-драйва скоро на наших страницах. Следите за публикациями.