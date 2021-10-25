Зачем объединяются Stellantis и Samsung

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Крупнейший автоальянс Stallantis объявил о сотрудничестве с корейской компанией Samsung. Плодом сотрудничества станет возведение крупнейшего завода по производству батарей для электромобилей. Старт запуска предприятия запланирован на 2025 год.
Мирон Горин

Мощность завода составит 23 ГВт*ч/год с возможностью увеличения до 40 Гвт*ч ежегодно. Совместное предприятие займется выпуском ячеек и модулей аккумуляторных батарей для будущих электрокаров Stallantis.

«Наша стратегия, предусматривающая сотрудничество с авторитетными партнерами, обеспечивает высокие темпы и уровень гибкости, требуемые для проектирования и производства безопасных, доступных и экологически чистых автомобилей, идеально удовлетворяющих потребностям наших клиентов», — с гордостью заявил генеральный директор Stellantis Карлос Таварес.

Согласно намеченным планам, к 2030 году Stellantis намерен достичь 40-процентной доли электромобилей в общем объеме автотранспорта, прежде всего, реализуемого на североамериканском рынке. Инвестиции в развитие проекта составят более 30 млрд евро.

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25 октября 2021
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