Представлен самый «горячий» Chevrolet Corvette Z06

Легендарная модель сменила поколение в 2019 году, причем культового «американца» кардинально изменили. Спорткар с индексом C8 стал первым среднемоторным представителем семейства.

Самую мощную модификацию пришлось ждать два года и вот, наконец, Chevrolet Corvette Z06 представили официально. Новинку оснастили 5,5-литровым «атмосферником» с алюминиевым блоком, который взяли у гоночного Corvette C8.R. Инженеры сумели «снять» с мотора 670 сил и теперь говорят, что это самый мощный V8 из всех, что ставили на серийные автомобили.

Внешне Z06 отличается от более покладистых версий крупными боковыми воздухозаборниками, сплиттером под передним бампером и слегка измененным спойлером.

На данный момент известно, что начало производства Z06 начнется летом 2022 года. Тогда же объявят и цены. Что касается России, то приобрести спорткар можно будет лишь у серых дилеров, либо купить машину-мечту самостоятельно, взвалив на себя все проблемы доставки и таможенной очистки.