Mercedes-AMG SL без крыши представили официально

Начнем с новой «тележки», которую разработали вместе со специалистами придворного тюнинг-ателье AMG. Благодаря широкому применению в конструкции алюминиевых сплавов, каркас получился очень легким и прочным. Видимо поэтому в названии появились буквы SL, что означает Super Leicht, то есть суперлегкий. Кроме того, инженеры сместили вниз центр тяжести, что должно сделать управляемость острее.

Что касается силовых агрегатов, то для начала Mercedes-AMG SL предложат с 4-литровым бензиновым мотором в вариантах форсировки 476 и 585 сил, а за переключение передач станет отвечать 9-ступенчатый «автомат». Привод — только полный. Позже появится и подключаемый гибрид и суммарная отдача силовой установки будет равна 843 л. с.

О ценах и дате начала продаж производитель пообещал проинформировать дополнительно.