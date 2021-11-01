Bosch нашел способ избавиться от дефицита полупроводников в автопроме

Так, в начале будущего года будут увеличены мощности заводов по изготовлению полупроводниковых пластин в Дрездене и Ройтлингене, а также малазийской Пенанге.

«Спрос на чипы продолжает расти с бешеной скоростью. В свете текущих событий мы систематично расширяем наше производство полупроводников, чтобы обеспечить клиентов соответствующей поддержкой», — заверил журналистов «АвтоВзгляда» председатель правления Robert Bosch GmbH д-р Фолькмар Деннер.

В период с 2021-го по 2023 год Bosch расширит деятельность завода в Ройтлингене, вложив дополнительные 150 миллионов евро. А в Пенанге, Малайзия, построит новейший испытательный центр для полупроводников. Именно здесь будут тестировать готовые чипы и датчики.

«Каждый дополнительный чип, который мы производим, поможет в сложившейся ситуации. Мы уже расширили наши производственные мощности по выпуску 200-миллиметровых полупроводниковых пластин примерно на 10 процентов», — подытожил член правления Robert Bosch GmbH Харальд Крёгер.