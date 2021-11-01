Для чего АВТОВАЗ и КамАЗ создают совместное предприятие

Фото: td-oat.ru.
До конца этого года АВТОВАЗ планирует приобрести 40% акций АО «Объединенные автомобильные технологии» (АО «ОАТ»), которое сейчас принадлежит КамАЗу. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, что это за акционерное общество и чем оно заинтересовало тольяттинцев.
Алексей Кованов

Группа ОАТ — огромное объединение производителей, в состав которого входят 10 предприятий из 5 регионов России, выпускающих автомобильные компоненты. Самые известные участники — ДААЗ, СААЗ, ОСВАР, «Автосвет» и «ВАЗИНТЕРСЕРВИС».

По данным «Ведомостей», основными заказчиками продукции ОАТ являются АВТОВАЗ, КамАЗ и УАЗ. Однако порядка 70% всей продукции группы поставляются для автомобилей LADA, поэтому вполне логично, что АВТОВАЗ хочет стать совладельцем «Объединенных автомобильных технологий».

— Советы директоров АВТОВАЗа и КамАЗа одобрили изменение акционерного капитала АО «ОАТ» с созданием совместного партнерства (ПАО «КамАЗ» будет владеть 45% акций, а АО «АВТОВАЗ» — 40% акций), — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу грузового автогиганта.

Уточняется, что сейчас действующий и будущий собственники будут разрабатывать план трансформации группы ОАТ, чтобы привлекать новых клиентов, развивать новые проекты и инвестировать средства в операционное и инженерное развитие.

И еще одна новость из Тольятти: с 15 ноября дилеры LADA будут должны отдавать клиентам автомобили только со штатным набором аксессуаров, от которого нельзя отказаться. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», доплата за такие «допы» составит до 30 000 рублей.

АВТОВАЗ, производители, производство, автозаводы
1 ноября 2021
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