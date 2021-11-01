Для чего АВТОВАЗ и КамАЗ создают совместное предприятие

Группа ОАТ — огромное объединение производителей, в состав которого входят 10 предприятий из 5 регионов России, выпускающих автомобильные компоненты. Самые известные участники — ДААЗ, СААЗ, ОСВАР, «Автосвет» и «ВАЗИНТЕРСЕРВИС».

По данным «Ведомостей», основными заказчиками продукции ОАТ являются АВТОВАЗ, КамАЗ и УАЗ. Однако порядка 70% всей продукции группы поставляются для автомобилей LADA, поэтому вполне логично, что АВТОВАЗ хочет стать совладельцем «Объединенных автомобильных технологий».

— Советы директоров АВТОВАЗа и КамАЗа одобрили изменение акционерного капитала АО «ОАТ» с созданием совместного партнерства (ПАО «КамАЗ» будет владеть 45% акций, а АО «АВТОВАЗ» — 40% акций), — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу грузового автогиганта.

Уточняется, что сейчас действующий и будущий собственники будут разрабатывать план трансформации группы ОАТ, чтобы привлекать новых клиентов, развивать новые проекты и инвестировать средства в операционное и инженерное развитие.

И еще одна новость из Тольятти: с 15 ноября дилеры LADA будут должны отдавать клиентам автомобили только со штатным набором аксессуаров, от которого нельзя отказаться. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», доплата за такие «допы» составит до 30 000 рублей.