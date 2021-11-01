Каким будет новый Renаult Sandero для России

Предсерийный Renault Sandero Stepway вездесущие шпионы подловили на призаводской парковке. Как уверяет автор снимка, машина оснащена хорошо знакомым мотором Renault H4M от нынешнего «Логана». В своей актуальной версии агрегат развивает 113 сил.

Кроме того, папарацци рассмотрели ручку «механики» со схемой включения шести передач! Тогда как нынешний Sandero Stepway оснащается 5-ступенчатой «механикой».

Вдобавок можно предположить, что компанию 113-сильному 1.6 составит 150-сильный 1.3 TCe, хорошо известный по «Аркане», «Каптюру» и «Дастеру».

Кстати, совсем недавно из Бразилии пришли тревожные вести: оказывается, глава Renault решил не выводить новые Logan и Sandero на рынок Латинской Америки.И после этого появились слухи, будто и до России третье поколение «бюджетников» тоже не доедет! Портал «АвтоВзгляд» разобрался, так ли это на самом деле…