Audi раскрыла подробности о новейшем кроссовере Q6

Прототипы этой машины, полностью затянутые в камуфляжную пленку, уже не раз попадали в объективы телекамер. Теперь же на страницах испанского издания Motor.es появилось фото будущего электрокара с глухой панелью вместо решетки радиатора.

Внешне новинка повторяет большинство дизайнерских решений, которые уже есть в семействе e-tron, так что каких-либо революций во внешности ждать не стоит.

С появлением Q6 e-tron, говорят, товарные машины должны появиться в середине следующего года, семейство немецких электрокаров станет более разноплановым потому как в основе кроссовера лежит новая платформа Premium Platform Electric (PPE). Эту «тележку» инженеры Audi спроектировали вместе с Porsche, и она подходит для нескольких модельных линеек.

Ожидается, что вместе с Q6 e-tron на рынок выйдет и электрический аналог кроссовера Porsche Macan, который со временем должен вытеснить бензиновые модификации этой модели.