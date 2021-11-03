Что компания Geely будет выпускать под новой маркой Leishen

Основной продукт Leishen Power — платформа Leishen Hi-X, созданная для разработки гибридных и полностью электрических автомобилей. В основе ее архитектуры лежит двигатель DHE1.5 (1.5TD) — бензиновый агрегат нового поколения, созданный специально для гибридов. Это первый ДВС, что одновременно имеет механический нагнетатель надувочного воздуха и систему непосредственного впрыска.

Работая по циклу Миллера, мотор отличается самым высокм тепловым КПД среди серийно выпускаемых двигателей — 43,32%. Номинальный термический КПД мотора составляет 52,5%, что обеспечивает высокие характеристики мощности и крутящего момента.

3-ступенчатая трансмиссия для параллельных гибридов DHT Pro — другой важный модуль платформы Hi-X. В устройство интегрированы два электромотора, трансмиссия и электронные блоки управления, при этом весит модуль всего 120 кг.

Кроме того, в установке использованы передовые электродвигатели: их максимальная мощность может достигать аж 475 кВт. Такая производительность позволит автомобилям разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 3 секунды.

Также добавим, что платформа Hi-X построена по принципу интеллектуального параллельного гибрида, то есть крутящий момент на колеса может одновременно от электрического и бензинового двигателей. Первыми моделями, в которых будет использована силовая установка на платформе Leishen Hi-X, станут кроссовер Tugella и седан Preface.