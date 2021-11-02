Азербайджанский Khazar хочет сильно прижать АВТОВАЗ

Для начала отметим, что продажи марки LADA здорово выросли на украинском рынке: за три квартала 2021 года там реализовано 1400 машин, а рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 400%.

Притом автомобили из Тольятти и Ижевска, подсобранные на Запорожском автозаводе, у наших соседей стоят дорого. Скажем, самая доступная LADA Vesta предлагается за 310 000 гривен (840 000 рублей).

Отвоевать нишу, занятую АВТОВАЗом, решила марка Khazar из Азербайджана: под этим именем продаются иранские автомобили Iran Khodro (СП «Азеврокар» на 75% принадлежит местной группе АзерМаш и 25% — иранцам.)

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», поставки «Хазаров» на Украину только что стартовали. Но пока представители бренда не опубликовали ни ценники, ни содержимое комплектаций.

Захочет ли украинская публика покупать «иранцев» азербайджанской сборки, предсказать трудно. Тем более, что сама техника от Iran Khodro, как выяснил портал «АвтоВзгляд», мягко говоря, далека от совершенства…