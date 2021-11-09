Россиянам предложили покупать Peugeot, Citroёn и Opel через интернет

В специальном разделе «Автомобили в наличии» на сайтах трех перечисленных марок имеется удобная система поиска, что предоставляет информацию по всем автомобилям у дилеров и в поставке. Список автомобилей можно фильтровать, выбрав город и ближайшего дилера.

Онлайн-сервис поможет найти автомобиль по заданным критериям: модель, комплектация, цвет, коробка передач, тип двигателя и другим параметрам. Предложения можно также отсеивать, выбрав один из параметров — для юридических или физических лиц.

Для бизнеса сервис позволяет рассчитать ежемесячный платеж, итоговую стоимость лизинга и размер налоговых выгод. А для физических лиц можно подобрать оптимальную программу кредитования, указав первоначальный взнос и выбрав срок кредитования.

Также система позволяет оценить свое нынешнее авто и рассчитать платеж по кредиту, учитывая trade-in, указав модель, возраст и пробег. Притом модули оценки остаточной стоимости авто, а также финансовые калькуляторы, как проверил портал «АвтоВзгляд», работают весьма корректно.

Клиентам остается только оставить свои контактные данные и специалист дилерского центра свяжется для оформления покупки. Выбранный автомобиль возможно забронировать на срок до 7 дней, внеся дилеру предоплату в размере 15 000 рублей.

И еще одна новость от концерна Stellantis. Этой весной на калужском заводе «ПСМА Рус» началась серийная сборка дизельных двигателей объемом 1,6 литра. И хотя моторы отвечают лишь нормам «Евро-5», их, как выяснил портал «АвтоВзгляд», начали отправлять на экспорт.