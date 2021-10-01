Nikola и Iveco открывают завод по производству электромобилей большой грузоподъемности

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Компании Iveco и Nikola открывают совместное предприятие по производству электрических автомобилей большой грузоподъемности. Завод площадью 50 000 м2 на первоначальном этапе будет выпускать не менее 1000 электрогрузовиков в год.
Мирон Горин

В процесс серийного производства электрического транспорта большой грузоподъемности Iveco и Nikola предполагают вовлечь более 160 поставщиков. Ожидается, что конвейер должен собирать по 1000 единиц ежегодно. В последующем объемы производства будут расти.

Площадка станет функционировать в соответствии со всеми мировыми требованиями и стандартами для достижения нулевого уровня выбросов отравляющих веществ в атмосферу, а также исключения аварий на дорогах общего пользования. Похоже, электрическое будущее транспортных перевозок уже не за горами.

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27 сентября 2021
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