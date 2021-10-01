Nikola и Iveco открывают завод по производству электромобилей большой грузоподъемности

В процесс серийного производства электрического транспорта большой грузоподъемности Iveco и Nikola предполагают вовлечь более 160 поставщиков. Ожидается, что конвейер должен собирать по 1000 единиц ежегодно. В последующем объемы производства будут расти.

Площадка станет функционировать в соответствии со всеми мировыми требованиями и стандартами для достижения нулевого уровня выбросов отравляющих веществ в атмосферу, а также исключения аварий на дорогах общего пользования. Похоже, электрическое будущее транспортных перевозок уже не за горами.