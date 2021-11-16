Российская ДПС сменит мощные Skoda Octavia на обычные LADA Vesta

Фото производителя.
Два года назад ГИБДД закупила для экипажей ДПС дорогие и быстрые лифтбэки Skoda Octavia со 180-сильными турбомоторами 1.8. Тогда на службу отправились 3870 машин. А сейчас, как выяснил портал «АвтоВзгляд», «дорожную полицию» дополнительно укомплектуют вазовскими LADA Vesta, ведь многие «Октавии» успели по разным причинам «выбыть из строя».
Алексей Кованов

На самом деле, крупную отгрузку для дорожно-постовой службы выполнил не только АВТОВАЗ. В октябре марка Hyundai успела передать партию из 2 500 «Солярисов». Так что доступные автомобили Hyundai и LADA оказались для государственного бюджета более выгодным приобретением, чем повторная закупка Skoda Octavia…

Что касается российского автогиганта, то ему заказали 1 700 специально подготовленных седанов LADA Vesta. Все они — в простой комплектации Comfort и с двигателем 1.6 на 106 сил. В список специального оборудования входят видеорегистраторы кругового наблюдения, сигнальное громкоговорящее устройство, цветографическая оклейка, плюс розетки в салоне и органайзер в багажнике.

Между тем, в 2023 году флагман российского автопрома планирует предъявить миру совершенно новую LADA Granta — ее сейчас создают на платформе из ассортимента Reanult-Nissan. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», параллельно работам над самой машиной на заводе вовсю идет модернизация конвейера, где будет выпускаться новинка.

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16 ноября 2021
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