Российская ДПС сменит мощные Skoda Octavia на обычные LADA Vesta

На самом деле, крупную отгрузку для дорожно-постовой службы выполнил не только АВТОВАЗ. В октябре марка Hyundai успела передать партию из 2 500 «Солярисов». Так что доступные автомобили Hyundai и LADA оказались для государственного бюджета более выгодным приобретением, чем повторная закупка Skoda Octavia…

Что касается российского автогиганта, то ему заказали 1 700 специально подготовленных седанов LADA Vesta. Все они — в простой комплектации Comfort и с двигателем 1.6 на 106 сил. В список специального оборудования входят видеорегистраторы кругового наблюдения, сигнальное громкоговорящее устройство, цветографическая оклейка, плюс розетки в салоне и органайзер в багажнике.

Между тем, в 2023 году флагман российского автопрома планирует предъявить миру совершенно новую LADA Granta — ее сейчас создают на платформе из ассортимента Reanult-Nissan. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», параллельно работам над самой машиной на заводе вовсю идет модернизация конвейера, где будет выпускаться новинка.