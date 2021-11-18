Российским автовладельцам грозит тотальный дефицит алюминиевых запчастей

Эксперты предсказывают, что стоимость сырья для производства алюминиевых автомобильных деталей до конца 2021 года может подскочить, как минимум, в полтора раза. Дело в том, что в алюминиевых сплавах, применяемых в автопроме, широко применяется магний. Причем 90% этого металла в мире производит Китай. А там многие предприятия, занимающиеся добычей магнезии и выпуском металлического магния, резко сокращают объемы своей деятельности или вовсе останавливаются.

Причиной этому все тот же энергокризис, спровоцированный попытками властей страны в приказном порядке сократить выбросы работающих на каменном угле электростанций. Магниевым заводам банально не хватает электроэнергии.

Печаль ситуации еще и в том, что в мире не существует серьезных складских запасов магния. На открытом воздухе он хранится не дольше трех месяцев. При более долгом сроке, заметная его часть успевает соединиться с кислородом воздуха, превращаясь в непригодную к дальнейшему использованию окись. В связи с этим, текущих запасов магния хватит лишь до конца ноября, сообщает ТАСС.