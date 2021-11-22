Американцы расхватывают новые УАЗ «Патриот»

С 2008 года Bremach Inc. пыталась торговать итальянскими вездеходами Bremach, но, видимо, дела двигались не слишком успешно, а потому фирма надумала предлагать американской публике российские «Патриоты». Любопытно, что для заокеанского рынка модель хотели назвать Bremach Taos, однако название «Таос» заранее перехватил Volkswagen. Так что теперь УАЗ «Патриот» для США именуется Bremach 4x4 SUV.

За океаном базовую версию отечественного SUV решено продавать по цене $26 405 — это почти 2 000 000 наших рублей. Впрочем, «базовая’в данном случае по факту означает 'единственная», ведь Bremach Inc. привезла максимально упакованную комплектацию. Расширить ее можно, только заказав силовые бамперы и другое оборудование для внедорожных выездов.

При этом «уазик» оказался весьма недорогой по местным меркам моделью! Скажем, трехдверный Jeep Wrangler стоит минимум 29 000 долларов. А потому за первые 24 часа после старта предзаказов на «Патриот» американцы внесли 3 800 000 «баксов» предоплаты! За какое количество автомобилей клиенты отдали задаток, не уточняется, ведь минимальный взнос за машину составлял $100.