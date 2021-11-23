Дилеры берут за установку ковриков в салон бюджетных авто по 400 000 рублей

Похоже, конца и края этому нет. И не будет. Независимые эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что раньше конца 2022 года ситуация на автомобильном рынке в стране не изменится. И то — ждать стоит лишь того, что в меньшей степени проявится дефицит машин, а вот на удешевление рассчитывать не приходится и вовсе.

Как мы знаем, на «допах», которые нагло навязываются покупателям, дилеры зарабатывает неимоверные деньги. Помните же, как продавцы навесили за антикоррозийную обработку днища нового Toyota Land Cruiser 300 сумасшедшие 500 000 рублей, а за «антидождь» — 200 000? А как вам понравится без малого 500 000 рублей за зимние шины? Впрочем, не хочешь — не бери!

Но наглости у автосалонов, конечно, не занимать. Почти по 2 миллиона накидывают дилеры к цене за «допы» на новенькие Infiniti QX80 и Cadillac Escalade. А что — красиво жить не запретишь…