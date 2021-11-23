Когда и почему россияне покупают новые зимние шины

Портал «АвтоВзгляд» совместно с Авито решил выяснить, когда наши соотечественники предпочитают менять летнюю резину на зимнюю, а также уточнил, в какой момент люди покупают новые шины вместо изношенных.
Итак, портал «АвтоВзгляд» спросил у своих читателей, когда они меняют летнюю резину на зимнюю. Ответы респондентов оказались, на наш взгляд, вполне ожидаемыми: 50% участников опроса запланировали посещение шиномонтажа на ноябрь — то есть после первых серьезных заморозков.
Еще 33% предпочли перестраховаться, перейдя на «шиповки» и «липучки» заранее, в октябре. И совсем немного среди нашей аудитории любителей «позднего старта»: в декабре пит-стоп планируют осуществить лишь 5%. Наконец, 12% автомобилистов вообще избавлены от необходимости менять «лето» на «зиму», так как ездят на «всесезонке».
Кстати, как недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд», согласно последним тестам, новые «всесезонки» очень неплохи. Современная резиновая смесь, насыщенная силикой, такова, что при торможении на льду и снегу проигрывает колесам, предназначенным для суровых зимних условий, лишь несколько процентов.
И значит, в крупных городах или южных регионах имеет смысл взять именно представителей класса all seasons, на которых потом ездить круглый год! Ведь это — прямая экономия не только на втором комплекте колес, но и на услугах шиномонтажных мастерских. (Хотя время от времени заезжать на балансировку мы все же рекомендуем.)
А вот ответы на вопрос «Как часто вы меняете зимние шины» оказались несколько неожиданными. Четверть опрошенных (25%) обновляют комплект резины каждые 5–6 лет. Как показали исследования, за холодный сезон среднестатистический россиянин проезжает около 8 тысяч километров, а значит, за весь срок своей жизни покрышки пробегают от 40 до 50 тысяч.
Столь же популярным (25%) оказался вариант «При износе более 50%». Это значит, что наши автомобилисты не готовы поступиться безопасностью, а загодя отправляются на Авито, чтобы продать старый и купить новый комплект резины. Что вполне логично: чем больше износ, тем хуже протектор отводит снежную шугу!
Востребованность ответа «Вместе с автомобилем», который выбрали 24% респондентов, стала для нас некоторой неожиданностью. Кроме того, мы удивились тому факту, что россияне не сильно доверяют профессионалам. Отправиться за свежими покрышками после рекомендации мастера шиномонтажа готовы только 12% респондентов!
Наконец, оставшиеся 14% эксплуатируют шины «до победного» — пока те не отходят внушительные 60 000 километров. Что же, такому поведение тоже есть логическое объяснение: совсем недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что за первые месяцы 2021 года цены на новые шины успели вырасти на треть. А значит, приходится экономить…
Впрочем, мы дали несколько советов, как выкрутиться из этой ситуации и, вопреки всему, уложиться в первоначально установленный денежный лимит. Более того, наш ликбез получился двухсерийным! Во второй части мы рассказывали, как правильно подобрать зимние шины, включая ответ на извечный вопрос, что лучше, «шиповки» или «липучки».
Вообще, смена резины по сезону — лишь часть того, что нужно сделать автомобилисту до начала зимы. Также рекомендуем изучить список из четырех ключевых вещей, которые следует обязательно приобрести прямо сейчас: во всяком случае, время, чтобы успеть до больших снегопадов и сильных минусов, еще есть.
Учитывая дефицит оставшегося времени, сделать это лучше всего на Авито. Да, подбор оптимального варианта может занять некоторое время, зато есть реальный шанс немало сэкономить — и при покупке резины, и при заказе аксессуаров.