Когда и почему россияне покупают новые зимние шины

Портал «АвтоВзгляд» совместно с Авито решил выяснить, когда наши соотечественники предпочитают менять летнюю резину на зимнюю, а также уточнил, в какой момент люди покупают новые шины вместо изношенных.

Итак, портал «АвтоВзгляд» спросил у своих читателей, когда они меняют летнюю резину на зимнюю. Ответы респондентов оказались, на наш взгляд, вполне ожидаемыми: 50% участников опроса запланировали посещение шиномонтажа на ноябрь — то есть после первых серьезных заморозков.

Еще 33% предпочли перестраховаться, перейдя на «шиповки» и «липучки» заранее, в октябре. И совсем немного среди нашей аудитории любителей «позднего старта»: в декабре пит-стоп планируют осуществить лишь 5%. Наконец, 12% автомобилистов вообще избавлены от необходимости менять «лето» на «зиму», так как ездят на «всесезонке».