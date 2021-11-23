«Для лучшего будущего»: Lexus нашел в России крутого дизайнера

Абсолютным лидером в сфере лучших решений для человечества в будущем стал проект Sound Eclipse Шамиля Сахабиева из Первопрестольной.

Со своей работой автор проекта попал в полуфинал международного конкурса Lexus Design Awards 2022, где сможет реализовать любопытную идею в полноценном прототипе, а расходы понесет премиальная японская марка и ее партнеры.

Дизайнер представил уникальную технологию шумоподавления для окон, которая гасит звуковые волны, создавая волны в противофазе шуму. Система устанавливается напротив приоткрытого окна с помощью крепежа и легко регулируется по высоте. Кроме того, Sound Eclipse одновременно выполняет функции светильника и беспроводной аудиосистемы.