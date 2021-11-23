«Для лучшего будущего»: Lexus нашел в России крутого дизайнера

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Подведены итоги конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2022, где под флагом «Дизайн для лучшего будущего» принимали участие креативные художники и разработчики инновационных проектов со всей страны. Победителя выбрали международные эксперты. Им оказался Шамиль Сахабиев из Москвы.
Лика Затворная

Абсолютным лидером в сфере лучших решений для человечества в будущем стал проект Sound Eclipse Шамиля Сахабиева из Первопрестольной.

Со своей работой автор проекта попал в полуфинал международного конкурса Lexus Design Awards 2022, где сможет реализовать любопытную идею в полноценном прототипе, а расходы понесет премиальная японская марка и ее партнеры.

Дизайнер представил уникальную технологию шумоподавления для окон, которая гасит звуковые волны, создавая волны в противофазе шуму. Система устанавливается напротив приоткрытого окна с помощью крепежа и легко регулируется по высоте. Кроме того, Sound Eclipse одновременно выполняет функции светильника и беспроводной аудиосистемы.

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23 ноября 2021
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