Volkswagen начал разработку совершенно нового поколения автомобилей

У будущих «Фольксвагенов» продольные и поперечные крены кузова будут минимальными, а динамические характеристики станут существенно лучше — во многом за счет ускоренного отклика на рулевые команды и отточенной управляемости.

«Мы стремимся сделать любую поездку максимально комфортной для пассажиров», — отметил Карстен Шебсдат, руководитель отдела разработки систем управления динамикой и ходовой частью автомобилей марки Volkswagen.

При этом определять характеристики автомобиля будут, скорее, не конструкция системы подлвесок и рулевого управления, а программное обеспечение.

«Мы сможем обеспечить различные характеристики рулевого управления и наделить разные модели, созданные на базе одной платформы, неповторимыми особенностями», — уточнил представитель Volkswagen.

После запуска компонентов в серийное производство подобная система рулевого управления поднимет функциональные возможности ассистирующих систем на новый уровень.

А вот новость из категории «здесь и сейчас». Дилеры марки Volkswagen начали принимать заказы на новую версию кроссовера Taos — с базовым 110-сильным мотором 1.6 MPI, но 6-ступенчатой автоматической коробкой передач вместо «механики». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, сколько стоит такая машина.