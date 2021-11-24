Больше, чем Cayenne: Porsche выпустит совершенно новый кроссовер

По информации Automotive News, будущую новинку уже представили американским дилерам. Правда, пока в статусе концепта. Точнее сказать, рендеров будущего прототипа, в обозримом будущем готового обернуться серийным автомобилем.

Официально представители Porsche эти сведения не подтверждают, однако по просочившейся информации, большой электрический кроссовер с тремя рядами кресел выйдет на рынок после 2025 года. Не исключается и появление гибридных версий премиального SUV.

Как бы то ни было, ясно одно: немцы имеют полное право на эксперименты, а уж на большие, как будущий спортивный вседорожник — тем более! Любопытно будет увидеть, что из этого получится.