Больше, чем Cayenne: Porsche выпустит совершенно новый кроссовер

Фото: АвтоВзгляд
Судя по всему, скоро Porsche Cayenne перестанет быть флагманом в линейке премиального немецкого производителя. А все потому, что его подвинет новый, большой кроссовер марки, который и станет во главе модельного ряда. Когда же это случится, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

По информации Automotive News, будущую новинку уже представили американским дилерам. Правда, пока в статусе концепта. Точнее сказать, рендеров будущего прототипа, в обозримом будущем готового обернуться серийным автомобилем.

Официально представители Porsche эти сведения не подтверждают, однако по просочившейся информации, большой электрический кроссовер с тремя рядами кресел выйдет на рынок после 2025 года. Не исключается и появление гибридных версий премиального SUV.

Как бы то ни было, ясно одно: немцы имеют полное право на эксперименты, а уж на большие, как будущий спортивный вседорожник — тем более! Любопытно будет увидеть, что из этого получится.

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24 ноября 2021
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