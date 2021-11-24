Новый китайский кроссовер FAW Bestune Т77 приехал в Россию

Обозреватель «АвтоВзгляда» стал свидетелем отгрузки первой партии новеньких FAW Bestune Т77 на складскую стоянку в районе Каширского шоссе в Москве.
Кроссовер предложат покупателям в четырех вариантах исполнения и с безальтернативным наддувным 1,5-литровым мотором мощностью 160 сил. Коробка передач — на выбор — шестискоростная «механика» или преселективный «робот». А вот привод в автомобиле только передний.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, в продажу FAW Bestune Т77 поступит в декабре. Причем китайцы рассчитывают отобрать клиентов не только у конкурентов-соотечественников, но и завсегдатаев рынка, включая Hyundai и Kia.
По умолчанию в автомобиле найдутся круиз-контроль, панорамная крыша, парктроники и камера заднего вида. Разумеется, полный электропакет, обогревы всего и вся, а также мультимедийно-развлекательный комплекс с огромным монитором в передней панели а-ля Mercedes-Benz. А еще нам обещают исчерпывающий набор продвинутых систем, отвечающих за комфорт и безопасность.
Судя по длине автомобиля, равной 4525 мм, и колесной базе в 2700 мм, играть новичок будет в сегменте среднеразмерных кроссоверов. Надеемся, что еще и не очень дорогих. Впрочем, скоро мы об этом узнаем.