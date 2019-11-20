Мал золотник и не дорог: тест-драйв компактного кроссовера FAW Besturn X40

Знакомство с автомобилем началось с небольшого курьеза. Пока ваш корреспондент заливал в бак только что полученного на руки кроссовера 92-й бензин, водитель заправлявшегося рядом таксомотора пристально разглядывал «китайца», а потом не выдержал и спросил: «Это что, Mazda какую-то новую модель выпустила»?
Пришлось объяснять, что это у меня за машина. Однако таксист был отчасти прав: «мордочка» X40, в особенности форма фар головного света, отчасти напоминают CX-5. Однако о явном «копипасте» в данном случае говорить не приходится. Не одним лишь корейским автопроизводителям позволено грамотно «переосмысливать» дизайнерские идеи коллег.
Точно не известно, прикладывал ли собственную руку к созданию внешности компактного FAW главный креативный директор марки Джайлс Тейлор, пришедший в прошлом году из Rolls-Royce. С уверенностью можно сказать лишь одно: экстерьер Besturn X40 получился вполне гармоничным и по-вропейски сбалансированным.
Без присущей в еще совсем недавнем прошлом практически всем китайским машинам кричащей «азиатчины». Это касается как уже упомянутого выше «передка», так и задней части модели. Радует также, что человек, рисовавший облик X40, решил обойтись без попсовых выштамповок на боках машины в виде всевозможных «струящихся линий», «волн» и тому подобной дешевки.
Что касается «внутреннего мира» самого компактного кроссовера из модельной ленейки FAW, то тут все, по-большому счету, ожидаемо — на уровне добротного китайского авто. Да, пластик отделки жестковат. Однако на ощупь вполне себе приятен. На дверях — вставки из экокожи. Точно такой же покрыты и сиденья машины.
Кстати, о «сидушках»! В Besturn X40, в отличии от большинства современных (не говоря уже о старых) моделей авто из Поднебесной, установлены по-настоящему эргономичные передние кресла. Не мягкие «американского типа» аморфные «пуфики». И не дубовый «закос» под спортивных «немцев». В случае X40 имеют место быть на редкость сбалансированные как с точки зрения комфорта, так и анатомичности в меру жесткие сиденья.
Приборная доска здесь — олдскульная «стрелочная», с жидкокристаллическим дисплеем борткомпьютера между спидометром и тахометром. Стоит отметить, что, увы, «крутилка» регулировки температуры климатического оборудования не имеет тут никаких численных маркировок — только «синее» или «краснее» — согласно нарисованной шкале. Так что приходится ориентироваться не не визуализированные градусы, а на отклик организма на дующий из дефлекторов воздух.
Центральное место в дизайне салона занимает 8-дюймовый монитор мультимедийной системы. Он тут оформлен в стиле старых Audi или современных Hyundai/KIA — в виде возвышающегося над центральной консолью небольшого «телевизора».
Мультимедийка предлагает стандартные для современного авто функции: музыка/радио, подключение телефона, громкая связь и т. п. На ее монитор, помимо прочего, выводится и «картинка» с камеры заднего вида. Весьма достойно. Что касается задних сидений, то Besturn X40 продолжает сложившуюся в последнее время в области «кроссоверостроения» тенденцию: удобство пассажиров превыше объема багажника!
Чтобы убедиться в этом, я установил водительское кресло в наиболее комфортное лично для меня положение — максимально назад и как можно выше. А потом забрался в левую часть заднего дивана. Оказалось, что при таком взаимном расположении сидений, между моими коленями и спинкой водительского «трона» спокойно проходит кулак.
Это означает, что задние пассажиры не будут чувствовать никаких проблем даже в дальней поездке. Но за это приходится расплачиваться относительно небольшим объемом багажного отделения — 375 литрам. Для городской жизни хватает более чем — если не пытаться возить в кроссовере стиральные машины и холодильники.
Если говорить о внедорожных возможностях FAW Besturn X40, то клиренса в 180 мм вполне хватает для большинства задач, которые может поставить перед ним владелец. Последствия мощного снегопада или глубокая лужа, оставшаяся после дождя, не остановят горожанина за рулем этой машины.
Как и подавляющее большинство «китайцев» на нашем рынке, X40 поставляется исключительно в переднеприводной комплектации. Двигатель — только 1,6-литровый 108-сильный бензиновый агрегат. «Коробка» — либо 5-ступенчатая «механика», либо 6-ступенчатый «автомат» производства Aisin.
Нам довелось ездить именно на «автоматической» версии машины и убедиться, что работает КП без нареканий, плавно переключает передачи, позволяет ехать в режиме ручного переключения. Переведя ее селектор в «спорт», появляется возможность вполне бодренько перемещаться по городу. Да, 108 «лошадок» мотора маловато, приходится заставлять их заниматься «спортом».
Впрочем, не особо мощные моторы у китайских авто никого не удивляют — это дань стремления тамошних автопроизводителей предложить нам свою продукцию по максимально привлекательным ценам. И в случае с Besturn X40 им это явно удалось. Так, за базовую версию с МКП дилеры просят всего 949 000 рублей, а за топовую с АКП — 1,05 млн.