Мал золотник и не дорог: тест-драйв компактного кроссовера FAW Besturn X40

Знакомство с автомобилем началось с небольшого курьеза. Пока ваш корреспондент заливал в бак только что полученного на руки кроссовера 92-й бензин, водитель заправлявшегося рядом таксомотора пристально разглядывал «китайца», а потом не выдержал и спросил: «Это что, Mazda какую-то новую модель выпустила»?

Пришлось объяснять, что это у меня за машина. Однако таксист был отчасти прав: «мордочка» X40, в особенности форма фар головного света, отчасти напоминают CX-5. Однако о явном «копипасте» в данном случае говорить не приходится. Не одним лишь корейским автопроизводителям позволено грамотно «переосмысливать» дизайнерские идеи коллег.

Точно не известно, прикладывал ли собственную руку к созданию внешности компактного FAW главный креативный директор марки Джайлс Тейлор, пришедший в прошлом году из Rolls-Royce. С уверенностью можно сказать лишь одно: экстерьер Besturn X40 получился вполне гармоничным и по-вропейски сбалансированным.

Без присущей в еще совсем недавнем прошлом практически всем китайским машинам кричащей «азиатчины». Это касается как уже упомянутого выше «передка», так и задней части модели. Радует также, что человек, рисовавший облик X40, решил обойтись без попсовых выштамповок на боках машины в виде всевозможных «струящихся линий», «волн» и тому подобной дешевки.