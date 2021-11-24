Toyota стала лидером рейтинга доверия у российских покупателей

По итогам опроса автолюбителей, доверие к бренду Toyota испытывают 95% респондентов. Характерно, что лидером этого рейтинга Toyota остается с 2016-го года. При этом в 2020 году бренду доверяли 93% участников опроса.

В рамках исследования выяснилось, что ключевым качеством, интересующим российских покупателей в машине стала ее надежность. Этот показатель выбрали главным 67% респонденто, что на 4% больше, чем в прошлом году.

Второй по значимости ценностью автомобиля с результатом в 61% автовладельцы назвали безопасность. В прошлом году за этот параметр голосовало на 5% меньше респондентов.

В ходе исследования «Ромир» были проанализированы ответы более 1000 респондентов из городов с населением свыше 100 000 жителей. Результаты индекса доверия основываются на разнице между долями респондентов, положительно и отрицательно относящихся к конкретному бренду.