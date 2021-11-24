В Россию привезли «двухрядный» IVECO Daily

Удлиненная кабина располагает двумя рядами сидений, рассчитанными на семерых человек — 3 места расположены спереди и 4 места сзади. Она может устанавливаться на автомобили IVECO Daily полной массой от 3,5 до 7 тонн. Для заказа доступны шесть вариантов колесной базы, а также одно- и двускатный варианты ошиновки задней оси. Кроме того, в список опций входят усиленная задняя подвеска, тягово-сцепное устройство и механизм отбора мощности.

Отметим, что просторная двухрядная кабина способна вместить ремонтную, строительную, коммунальную, спасательную бригаду. В их распоряжении — удобный вход и выход, в меру жесткие сиденья, хороший обзор, плюс отделения для мелких предметов.

Распознать рестайлинговый IVECO Daily поможет полностью светодиодная оптика. Завершают образ увеличенная радиаторная решетка и новый передний бампер, который состоит из трех деталей, поэтому при легком ДТП ремонт обойдется дешевле.