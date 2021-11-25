Российский завод Ford получит грандиозные привилегии от властей

Как уже неоднократно рассказывал портал «АвтоВзгляд», в планах завода — выпуск локализованных дизельных двигателей для коммерческой модели Ford Transit. Это мотор 2.2 TDCi отдачей от 125 до 155 сил. Кроме того, производственная площадка готова предоставлять услуги по механической обработке для сторонних автопроизводителей.

- Завод по производству двигателей в Елабуге — самый высокотехнологичный завод в России с современным оборудованием и передовыми технологиями. Запуск производства локализованных двигателей на собственном заводе в особой экономической зоне поможет нам увеличить количество баллов по СПИК, — прокомментировал Адиль Ширинов, президент «Соллерс Форд».

Статус резидента ОЭЗ «Алабуга» дает серьезные льготы — это освобождение от земельного, имущественного и транспортного налогов сроком сразу на 10 лет.

Между тем, с 2019 года, когда марка Ford оставила россиян без легковых моделей, сохранив только коммерческий Transit, не приходило ровным счетом никаких новостей, намекающих на возможное возвращение бренда. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», теперь такие новости пришли.