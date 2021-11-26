Некоторые модели BMW получат новую эмблему

Уже с января для спортивных версий с шильдиком M на кузове, а также для обычных машин с пакетом M Sport можно будет заказать классическую эмблему BMW Motorsport, которую использовали в 1973—1978 годах, с тремя цветными полукольцами.

Синее символизирует компанию BMW, красное — автоспорт, а фиолетовое — связь между автопроизводителем и спортом. Кроме того, юбилейные машины предложат в тех цветах кузова, которые использовались в те года.

Напомним, что в 2022 году появятся и новые модели BMW M. В их числе — первый в истории компании универсал M3 Touring, купе M4 CSL и кроссовер XM — первая электрифицированная модель M-серии.