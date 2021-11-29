«Автомобилем года», скорее всего, станет электромобиль

Так, «Автомобилем года» могут стать электрические Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Renault Megane E-Tech или Skoda Enyaq iV. Любопытно, что Cupra и Skoda построены на единой модульной платформе MEB, а в основе Hyundai и Kia лежит общая тележка E-GMP.

Любопытно, что из того списка сразу две машины имеют реальные шансы на появление в России — это Hyundai Ioniq 5 (на фото) и Kia EV6. Как известно, корейский концерн не прочь предложить нашим соотчетственникам эти «зеленые» модели.

Седьмой претендент из шорт-листа Car of the Year 2022 оснащен двигателем внутреннего сгорания, — это Peugeot 308. Так что развязка конкурса, запланированная на следующую весну, обещает быть интересной: кого признают лучшим — бензиновую или вольт-амперную машину?

Между тем, сразу пять японских марок объединились, чтобы создать идеальный ДВС. В противнм случае, массовый отказ от поршневых моторов полностью разрушит автомобильную индустрию, после чего миллионы людей лишатся работы.