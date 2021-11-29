«Автомобилем года», скорее всего, станет электромобиль

Фото производителя.
Жюри европейского конкурса Car of the Year 2022 опубликовало объявило шорт-лист финалистов. В финальный список претендентов на звание «Лучшего автомобиля» вошли семь моделей, притом шесть, как подсчитал портал «АвтоВзгляд», это электромобили.
Алексей Кованов

Так, «Автомобилем года» могут стать электрические Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Renault Megane E-Tech или Skoda Enyaq iV. Любопытно, что Cupra и Skoda построены на единой модульной платформе MEB, а в основе Hyundai и Kia лежит общая тележка E-GMP.

Любопытно, что из того списка сразу две машины имеют реальные шансы на появление в России — это Hyundai Ioniq 5 (на фото) и Kia EV6. Как известно, корейский концерн не прочь предложить нашим соотчетственникам эти «зеленые» модели.

Седьмой претендент из шорт-листа Car of the Year 2022 оснащен двигателем внутреннего сгорания, — это Peugeot 308. Так что развязка конкурса, запланированная на следующую весну, обещает быть интересной: кого признают лучшим — бензиновую или вольт-амперную машину?

Между тем, сразу пять японских марок объединились, чтобы создать идеальный ДВС. В противнм случае, массовый отказ от поршневых моторов полностью разрушит автомобильную индустрию, после чего миллионы людей лишатся работы.

авторынок, производители, электромобили
29 ноября 2021
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