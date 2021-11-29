Японские марки объединились, чтобы создать идеальный ДВС

Так, работать над развитием поршневых силовых установок будут совместно Toyota, Mazda и Subaru, к которым также присоединятся производители мототехники — Yamaha и Kawasaki. Предполагается, что продлить век ДВС поможет переход на новвые виды топлива — например, водород.

Между тем, в шотландском Глазго недавно прошел Всемирный саммит по климату. И именно здесь 33 страны и 6 автопроизводителей договорились полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Портал «АвтоВзгляд» уточняет подробности этого решения.