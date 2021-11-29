Японские марки объединились, чтобы создать идеальный ДВС

Фото: Bugatti.
Некоторое время назад глава Toyota Motor Corporation Акио Тоеда заявил, что вокруг электромобилей возник «чрезмерный хайп». По мнению японского управленца, массовый отказ от ДВС полностью разрушит автомобильную индустрию, после чего миллионы людей лишатся работы. А теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», Toyota при поддержке других производителей постарается создать идеальный двигатель внутреннего сгорания.
Алексей Кованов

Так, работать над развитием поршневых силовых установок будут совместно Toyota, Mazda и Subaru, к которым также присоединятся производители мототехники — Yamaha и Kawasaki. Предполагается, что продлить век ДВС поможет переход на новвые виды топлива — например, водород.

Между тем, в шотландском Глазго недавно прошел Всемирный саммит по климату. И именно здесь 33 страны и 6 автопроизводителей договорились полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Портал «АвтоВзгляд» уточняет подробности этого решения.

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29 ноября 2021
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