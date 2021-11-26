На немецких стройках продолжают работать советские КрАЗы

Модель 256Б1 продержалась на конвейере Кременчугского автозавода полтора десятка лет — с 1977 по 1993 год. Притом экземпляры, попавшие на видео, выпущены до 1989 года, так как фары и указатели поворота на этих машинах установлены на специальных «скворечниках».

Судя по отсутствию номеров и состоянию машин, они не выезжают на дороги общего пользования, а выполняют роль технологического транспорта. Тем не менее, факт того, что на стройках Германии продолжает работать советская техника, кажется удивительным!

При этом сами КрАЗы трудно назвать шедевром мирового автопрома: при собственной массе 11 тонн грузовик имел возможность перевезти 12 тонн груза объемом до 6 кубометров. Максимальная скорость составляла 68 км/ч, а расход топлива при 40 км/ч — аж 38 литров на «сотню».

Что касается ресурса, то для автомобилей моложе 1985 года изготовитель прописывал скромные 165 000 километров пробега до первого капремонта. После «капиталки» 256Б1 проезжал еще 132 000, после чего уходил «на списание». Интересно, почему тогда «немецкие» экземпляры еще живы?

Между тем, украинский КрАЗ приступит к выпуску новейших грузовиков для армии США, так как этой весной Командование по организации подрядных работ армии США решило поддержать украинцев, заказав им большую партию техники.