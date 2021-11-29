Jeep отзывает десятки тысяч внедорожников из-за опасных подушек безопасности

Дилеры заокеанской марки пригласят владельцев без малого 100 000 автомобилей, в числе которых новенькие Wagoner, Grand Wagoner и Jeep Grand Cherokee L. Впрочем, речь идет лишь о североамериканском рынке.

Стоит добавить, что в последнее время марка довольно часто сталкивается с техническими проблемами своих автомобилей. Так, недавно автостроитель отзывал внедорожники Jeep Wrangler 2018—2019 годов выпуска по причине отвратительно сваренной рамы, а у пикапа Gladiator были выявлены проблемы с карданным валом.

Также специалисты выявили неисправность в реле топливного насоса Jeep Grand Cherokee, выпущенных в период с 2010-го по 2013 год, из-за чего автомобиль имел риск заглохнуть прямо на ходу.

Помимо прочего, «Чирок» грешит сбоем датчиков коленвала и проблемами с электронным блоком управления трансмиссией. Похоже, американцы понесут неслабые репутационные потери.