Nissan рассказал, как и когда будут появляться новые модели

В центре долгосрочной стратегии Nissan Ambition 2030 оказалсь электрификация. А поскольку компания стремится ускорить появление аккумуляторных новинок и темпы внедрения технологических инноваций, для этого планируется вложить 2 триллиона йен (8,8 млрд долларов) в течение следующих 5 лет.

Кроме того, ориентируясь на запросы клиентов, которые хотят иметь самые разнообразные автомобили, к 2030 финансовому году компания Nissan представит 23 новые электрифицированные модели, в том числе — 15 совершенно новых электромобилей. Таким образом, доля электрифицированных моделей для Nissan и Iinfiniti достигнет 50%.

Чтобы добиться ощутимого прогресса, Nissan продолжит развивать свои технологии литий-ионных аккумуляторов и к 2028 финансовому году внедрит технологию без использования кобальта для снижения стоимости батарей на 65%.

К 2028-му на рынок должный выйти электромобили… с полностью твердотельными аккумуляторами (ПТТА)! Сокращая время зарядки на треть, ПТТА сделают транспорт более эффективным, а главное — гораздо более доступным.

А еще компания Nissan показала на своем заводе в японской префектуре Тотиги производственную линию, где реализован проект «Интеллектуальная фабрика Nissan». Портал «АвтоВзгляд» изучил, как и зачем обычные производственные линии будут заменены такими «фабриками».