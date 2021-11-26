На Hyundai Creta для России начали ставить новый мотор

Уточним, что двухлитровый атмосферник G4NL недавно получили новые Elantra и Tucson. Этот 150-сильный двигатель считается более современным и экономичным, чем его предшественник. Таких перемен удалось добиться благодаря внедрению облегченной шатунно-поршневой группы, двухступенчатого масляного насоса и электронноуправляемого термостата.

Вдобавок новичок отличается увеличенной до 10,8:1 (против прежних 10,3:1) степенью сжатия, однако способен без особых последствий работать на «девяносто втором» бензине. Хотя оптимальным топливом считается Аи-95.

Впрочем, представитель семейства Smartstream перепал «Крете» почти случайно: для выпуска агрегатов 2.0 прежнего поколения банально не хватает чипов. Как только дефицит будет устранен, на кроссоверы Hyundai вновь вернутся моторы серии Nu.

Между тем, портал «АвтоВзгляд» недавно провел сравнение, которое напрашивалось само собой. Hyundai Creta и Renault Duster уже давно претендуют на уютные места в топе продаж сегмента кроссоверов, а в этом году они почти дуплетом пережили смену поколений. Ну как тут не выяснить, кто из них будет наиболее достойным претендентом на сердца и кошельки все еще платежеспособных граждан?