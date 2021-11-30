В пику «семерке» и «авоське»: как изменится флагманский Genesis G90

Фото производителя.
В 2015 году концерн Hyundai принял окончательное решение взять на абордаж премиальный сегмент, создав отдельную марку Genesis. Тогда многие удивлялись: кому нужны дорогие «корейцы»? Однако время показало: нужны. А пока шли споры, первенец бренда — флагманский седан G90 — уже успел дожить до первой смены поколений.
Алексей Кованов

Пока корейцы лишь анонсировали грядущую премьеру, не опубликовав ни технических подробностей, ни фотографий салона. А единственное, что пиар-служба марки Genesis пока предъявила миру — это шесть фотографий экстерьера грядущей новинки.

Из этих снимком мы можем сделать вывод, что новый G90 будет строгим и лаконичным. Настолько лаконичным, что дизайнеры завели кромки капота на боковины кузова, чтобы минимизировать количество видимых глазу стыков кузовных деталей.

Фото производителя.

Одновременно представлен длиннобазный вариант (на фото он — синего цвета). И если раньше гранд-версия Genesis G90 имела глухую центральную вставку, то новое поколение скроено изящнее — ему полагаются задние двери большего размера.

В общем, с новым дизайном у фанатов корейского автопрома станет еще больше доводов, чтобы выбрать более доступный Genesis вместо «авоськи» от Audi или «семерки» от BMW. Хотя, конечно, не факт, что будущий G90 захочет демпинговать…

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30 ноября 2021
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