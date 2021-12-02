Почему очень богатые люди предпочитают черную отделку кузова хромированной

Почему антрацитовый декор вдруг стал таким популярным? Есть версия, что он выглядит элегантнее, чем блестящая хромированная отделка. Поэтому пакет Blackline довольно давно доступен для всей модельной линейки Bentley.

А сейчас появились купе и кабриолеты GT Mulliner Blackline, созданные мастерами придворного ателье Mulliner. Обе машины получили набор особых элементов кузова, чтобы новинки отличались от «обычных» версий.

Вместо стандартных для GT Mulliner серебристых наружных зеркал заднего вида версия Blackline получила глянцево-черные детали. Фирменные вентиляционные отверстия, решетка радиатора и колесные диски тоже сделаны темными.

Роскошный интерьер предстал в неизменном виде. Клиенты могут выбрать любые цветовые сочетания для кожаной отделки и прострочки из широчайшей палитры или — воспользоваться одной из восьми рекомендованных трехцветных комбинаций.

Между тем, на фестивале Monterey Car Week в солнечной Калифорнии компания Bentley только что презентовала целую россыпь других новинок. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности люксовых премьер.