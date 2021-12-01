«Стахановец»: тест-драйв уникального российского внедорожника

«Стахановец С5» создан под совершенно определенные и даже банальные задачи — возить людей по многокилометровым рукавам соляных шахт. Но чтобы повысить эффективность и прибыльность шахты нужно, чтобы он мог продержаться в тех условиях больше года, за который УАЗовские переделанные «Хантеры» и «Буханки» с дизелями под капотом попросту рассыпаются.
В «Стахановце» же его создатели заложили минимум пять лет эксплуатации до первого капитального ремонта — и это реально много для работы в соляной шахте. Но каким же образом создателям этой машины удалось добиться столь высоких показателей надежности?
Во-первых, кузов в два слоя окрашен полимерным защитным покрытием на основе полимочевины. Во-вторых, везде, где в рядовых машинах в открытую используется металл и алюминий, у «Стахановца» нержавейка — от заливной горловины топливного бака, до различных магистралей и агрегатов в подкапотном пространстве и того же барботажного бака, который предотвращает искрение в выхлопе.
Полуторалитровый дизель Kubota также призван повысить надежность (а вдобавок и экономичность) техники. Его блок отлит из чугуна, который способен противостоять солям. Для охлаждения двигателя и коробки передач в «Стахановце С5» установлен медный радиатор. А управление автоматической трансмиссией и дросселем осуществляется посредством гидравлики. Иными словами, здесь ничего не может взять и отгнить.
Кстати, рельеф дорог в соляных шахтах, оказывается, оставляет желать лучшего. Собственно, по этой причине в них и используют внедорожники. Это большая энергоемкость подвески, полный привод, и, следовательно, относительный комфорт и возможность преодолевать спуски и крутые подъемы (да, такие тоже в шахтах встречаются). Разработчики «Стахановца С5» учли это, и в результате их работы шахтенный автомобиль получил дорожный просвет в 350 мм и улучшенный комфорт подвески (она полностью независимая).
В повседневной эксплуатации это выражается в хорошей артикуляции, солидном запасе энергоемкости и мягкости работы по буеракам как на максимальных 70 км/ч (ехать больше не позволяет понижающий редуктор), так и рекомендованных при работе в шахте 20—40 км/ч.
«Стахановец С5» получил полностью дисковые тормоза, рассчитанные на эффективное замедление на малых скоростях. Задняя подвеска с одним продольным рычагом и подшипниками скольжения на капролоне. Все дело в том, что соль, не говоря уже про дорожные реагенты, к резине лояльна.
Во время испытаний «Стахановца» я выбирал направления, а не ехал по накатанной дороге. И по итогу могу уверить читателя, что настройкам могут позавидовать современные гражданские автомобили. Ни вибраций, ни биения на руле даже на тряском проселке, ни раскачки и мандража по кузову.
Внедорожник отлично ориентируется в экстремальных условиях. Учитывая, что привод здесь осуществляется на заднюю ось.
Для того, чтобы обеспечить хорошую проходимость инженеры F-MotorSport нагрузили задок двигателем, как это делается в багги. И для большей же проходимости заднюю ось дооснастили самоблокирующимся межколесным дифференциалом. Ну и, естественно, куда ж без грязевой резины?
«Стахановец С5» имеет низкий центр тяжести, благодаря чему его невозможно опрокинуть. По кузову повсеместно предусмотрены транспортировочные петли.
Что касается грузопассажирских возможностей «Стахановца», то он рассчитан на транспортировку пяти пассажиров. Но не сложно заметить, что салон позволяет перевозить не только людей, но и небольшие грузы, коими могут быть, например, запчасти к соледобывающей технике или же личные вещи рабочих. И это при том, что над двигателем есть полноценный грузовой отсек.
Передние кресла имеют продольную регулировку и регулируются по углу наклона спинки. Также есть небольшой ход и у рулевой колонки. И говоря о пассажирах, вновь невозможно не вспомнить о безопасности. Конструкция шахтенной техники обязательно должна соответствовать международным требованиям FOPS (защита от падающих предметов) и ROPS (защита от опрокидывания). Собственно, чтобы выполнить их «Стахановец» получил каркас из бесшовных 40-миллимитровых труб, которые обеспечили необходимую жесткость не только кузову, но и крыше.
По итогу испытаний можно сказать, что «Стахановец С5» действительно уникален. И дело здесь не только в том, что выпущен он пока в единственном, но полностью рабочем экземпляре, готовом отправиться на работы в недра земли. Здесь нашлось место различным ноу-хау, которые повысили надежность техники, что, в свою очередь, положительно повлияет на рентабельность. И да, у создателей «Стахановца» есть планы развития модельной линейки, где нашлось место, как восьмиместной версии автомобиля, так и удлиненной грузовой.