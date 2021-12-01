«Стахановец»: тест-драйв уникального российского внедорожника

Фото: Денис Филатов
Работа в шахтах, где добывают калийную соль, в некотором роде даже полезна для человека. Однако техника, которая используется на извозе к месту добычи, работает буквально на износ. Однажды спустившись в такую шахту, она более не поднимается на поверхность. И через год из-за повсеместной коррозии ее приходится утилизировать. Но, оказывается, есть машины, которые, способны противостоять агрессивной среде в разных, порой даже самых экстремальных условиях эксплуатации. Это «Стахановец С5» — настоящий грязевой спецназ.
Денис Филатов

«Стахановец С5» создан под совершенно определенные и даже банальные задачи — возить людей по многокилометровым рукавам соляных шахт. Но чтобы повысить эффективность и прибыльность шахты нужно, чтобы он мог продержаться в тех условиях больше года, за который УАЗовские переделанные «Хантеры» и «Буханки» с дизелями под капотом попросту рассыпаются.

В «Стахановце» же его создатели заложили минимум пять лет эксплуатации до первого капитального ремонта — и это реально много для работы в соляной шахте. Но каким же образом создателям этой машины удалось добиться столь высоких показателей надежности?

Во-первых, кузов в два слоя окрашен полимерным защитным покрытием на основе полимочевины. Во-вторых, везде, где в рядовых машинах в открытую используется металл и алюминий, у «Стахановца» нержавейка — от заливной горловины топливного бака, до различных магистралей и агрегатов в подкапотном пространстве и того же барботажного бака, который предотвращает искрение в выхлопе.

Фото: Денис Филатов

Полуторалитровый дизель Kubota также призван повысить надежность (а вдобавок и экономичность) техники. Его блок отлит из чугуна, который способен противостоять солям. Для охлаждения двигателя и коробки передач в «Стахановце С5» установлен медный радиатор. А управление автоматической трансмиссией и дросселем осуществляется посредством гидравлики. Иными словами, здесь ничего не может взять и отгнить.

Кстати, рельеф дорог в соляных шахтах, оказывается, оставляет желать лучшего. Собственно, по этой причине в них и используют внедорожники. Это большая энергоемкость подвески, полный привод, и, следовательно, относительный комфорт и возможность преодолевать спуски и крутые подъемы (да, такие тоже в шахтах встречаются). Разработчики «Стахановца С5» учли это, и в результате их работы шахтенный автомобиль получил дорожный просвет в 350 мм и улучшенный комфорт подвески (она полностью независимая).

В повседневной эксплуатации это выражается в хорошей артикуляции, солидном запасе энергоемкости и мягкости работы по буеракам как на максимальных 70 км/ч (ехать больше не позволяет понижающий редуктор), так и рекомендованных при работе в шахте 20—40 км/ч.

Фото: Денис Филатов

​«Стахановец С5» получил полностью дисковые тормоза, рассчитанные на эффективное замедление на малых скоростях. Задняя подвеска с одним продольным рычагом и подшипниками скольжения на капролоне. Все дело в том, что соль, не говоря уже про дорожные реагенты, к резине лояльна.

Во время испытаний «Стахановца» я выбирал направления, а не ехал по накатанной дороге. И по итогу могу уверить читателя, что настройкам могут позавидовать современные гражданские автомобили. Ни вибраций, ни биения на руле даже на тряском проселке, ни раскачки и мандража по кузову.

Внедорожник отлично ориентируется в экстремальных условиях. Учитывая, что привод здесь осуществляется на заднюю ось.

Для того, чтобы обеспечить хорошую проходимость инженеры F-MotorSport нагрузили задок двигателем, как это делается в багги. И для большей же проходимости заднюю ось дооснастили самоблокирующимся межколесным дифференциалом. Ну и, естественно, куда ж без грязевой резины?

«Стахановец С5» имеет низкий центр тяжести, благодаря чему его невозможно опрокинуть. По кузову повсеместно предусмотрены транспортировочные петли.

Фото: Денис Филатов

​Что касается грузопассажирских возможностей «Стахановца», то он рассчитан на транспортировку пяти пассажиров. Но не сложно заметить, что салон позволяет перевозить не только людей, но и небольшие грузы, коими могут быть, например, запчасти к соледобывающей технике или же личные вещи рабочих. И это при том, что над двигателем есть полноценный грузовой отсек.

Передние кресла имеют продольную регулировку и регулируются по углу наклона спинки. Также есть небольшой ход и у рулевой колонки. И говоря о пассажирах, вновь невозможно не вспомнить о безопасности. Конструкция шахтенной техники обязательно должна соответствовать международным требованиям FOPS (защита от падающих предметов) и ROPS (защита от опрокидывания). Собственно, чтобы выполнить их «Стахановец» получил каркас из бесшовных 40-миллимитровых труб, которые обеспечили необходимую жесткость не только кузову, но и крыше.

По итогу испытаний можно сказать, что «Стахановец С5» действительно уникален. И дело здесь не только в том, что выпущен он пока в единственном, но полностью рабочем экземпляре, готовом отправиться на работы в недра земли. Здесь нашлось место различным ноу-хау, которые повысили надежность техники, что, в свою очередь, положительно повлияет на рентабельность. И да, у создателей «Стахановца» есть планы развития модельной линейки, где нашлось место, как восьмиместной версии автомобиля, так и удлиненной грузовой.

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1 декабря 2021
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