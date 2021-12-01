«Стахановец»: тест-драйв уникального российского внедорожника

«Стахановец С5» создан под совершенно определенные и даже банальные задачи — возить людей по многокилометровым рукавам соляных шахт. Но чтобы повысить эффективность и прибыльность шахты нужно, чтобы он мог продержаться в тех условиях больше года, за который УАЗовские переделанные «Хантеры» и «Буханки» с дизелями под капотом попросту рассыпаются.

В «Стахановце» же его создатели заложили минимум пять лет эксплуатации до первого капитального ремонта — и это реально много для работы в соляной шахте. Но каким же образом создателям этой машины удалось добиться столь высоких показателей надежности?

Во-первых, кузов в два слоя окрашен полимерным защитным покрытием на основе полимочевины. Во-вторых, везде, где в рядовых машинах в открытую используется металл и алюминий, у «Стахановца» нержавейка — от заливной горловины топливного бака, до различных магистралей и агрегатов в подкапотном пространстве и того же барботажного бака, который предотвращает искрение в выхлопе.