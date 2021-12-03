Биодизель: дальнобойщики нашли способ, как снизить вредные выбросы на 90%

Для проведения испытаний партнеры выбрали синтетический биодизель Altens PUR-XTL. Это альтернативное топливо производится исключительно из отходов и может использоваться в обычных дизельных автомобилях без каких-либо технических модификаций.

Ожидается, что при коротких поездках на расстояние до 500 километров выбросы CO2 снизятся на 85–90%, а выбросы мелких/микроскопических частиц — более чем на 65% по сравнению с количеством выбросов при использовании стандартной солярки.

Российские перевозчики также интересуются новыми видами топлива. Так, Санкт-Петербург заказал 303 автобуса КамАЗ, которым предстоит работать на сжиженном природном газе (LNG), а тягач IVECO Stralis на сжиженом метане прошел на одной заправке 2000 километров. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему российские транспортники заинтересовались «криогазом».