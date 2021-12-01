АВТОВАЗ повысил цены так сильно, как никто не ожидал

Скромнее всех подорожала старушка LADA Niva Legend: пятидверка прибавила 8 000, а трехдверка — 16 000 рублей. Однако стоимость остальных моделей выросла гораздо сильнее! За народную «Гранту» теперь просят минимум на 25 000 больше, а некоторые версии «потяжелели» на 28 000 «целковых». В итоге, самый доступный представитель этого семейства стоит 587 900.

Прибавка для разных версий «Весты» составила от 35 000 до 40 000, так что купить базовый седан отныне не получится дешевле, чем за 835 900. К цене «Ларгуса» оказались приплюсованы от 25 000 до 32 000 «деревянных», а значит, обычный универсал предлагается клиенту за 812 900.

Наконец, семейство XRAY стало менее доступным на сумму от 28 000 до 30 000, так что покупка тольяттинского хетчбэка облегчит кошелек минимум на 802 900 «целковых». А LADA Niva Travel обойдется минимум в 858 900, то есть стоимость увеличилась на 27 000.

В среднем по всему модельному ряду LADA цены выросли примерно на 28 000 рублей, или +3,18%. И это самая заметная корректировка прайс-листов за последний год! Притом, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» дилеры бренда, следующую смену ценников продавцы ждут не позднее января.

И это — рекомендованные розничные цены, к которым автосалоны приплюсуют свои накрутки. Поэтому россияне активно интересуются одним вопросом: а можно ли приобрести машину прямо на заводе? Портал «АвтоВзгляд» нашел на него довольно нестандартный ответ.