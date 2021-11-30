Россиянам рассказали, как купить новую LADA прямо на заводе

Увы, но формально продажа автомобилей осуществляется только официальными дилерами LADA. Проще говоря, сам автогигант отгружает товарные машины лишь своим дилерским центрам, но не частным покупателям. Однако есть исключение — это сотрудники. Так что приобрести новенькую «Гранту» или «Весту» прямо на заводе вполне реально, но сначало на этот самый завод надо устроиться.

Взамен работник конвейера (или другого вазовского подразделения) получит скидку от розничной рекомендованной цены, которая может оставлять до 6%. Также сотрудникам полагаются особенные условия кредитования: внеся 50% стоимости машины, остаток суммы можно выплачивать на протяжении 3-х лет, притом процентную ставку — 10,9% — возместит АВТОВАЗ.

Кстати, как уверяют тольттинские паблики во «ВКонтакте», сейчас на предприятие активно набирают новые кадры: от рабочих до инженерных. Может, для кого-то фирменные скидки и кредиты на автомобили LADA как раз станут поводом примкнуть к команде автомобилестроителей?

Между тем, в этом году АВТОВАЗ уже шесть раз повышал цены на свои авто: в январе, марте, мае, июле, сентябре и октябре. При этом глава глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что автогигант просто вынужден так поступать, ведь компоненты активно дорожают. Видимо, сырье опять «потяжелело» в стоимости, ибо дилеры LADA снова печатают новые прайс-листы.