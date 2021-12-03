Nissan представил новейший гиперкар

В создании Nissan Ariya Single Seater Concept ключевую роль сыграло участие японского бренда в чемпионате мира ABB FIA Formula E. Новым болидом японцы намерены доказать, что их электромобили являются «передовыми по разработкам».

Речь идет об исследовательско-конструкторском проекте, где на уникальном шасси одноместного гоночного авто задействована мощная электрическая силовая установка. Как говорят сами ниссановцы, «выступая в качестве испытательного аппарата для будущего технологического развития, данный проект может помочь перенести захватывающие эмоции от управления электромобилем на гоночный трек, а также продемонстрировать опыт компании Nissan в переносе знаний и технологий автогонок на обычные дороги».

В общем, получился прототип одновременно быстрым, экологически чистым, а главное — красивым.