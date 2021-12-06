Большие проблемы: LADA Largus отправляют в ремонт из-за топливной системы

Оказывается, на 16-клапанных «Ларгусах» могут перетереться топливные трубки, что, соответственно, грозит утечкой топлива. Чтобы такого не случилось, важно установить специальную пластиковую распорку, которая разведет соприкасающиеся трубопроводы, уточняет сайт «Лада.Онлайн».

Количество машин, что попадают под акцию, пока неизвестно: на сайте Росстандарта информации об этой отзывной кампании еще нет (скорее всего, она появится позже, как только ведомство согласует план необходимых мероприятий.)

И еще одна свежая новость из Тольятти. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», из LADA Granta (точнее, полурамного грузовичка ВИС) сделали «воровайку». Так, напомним, принято называть крановые манипуляторы на грузовых шасси.