Большие проблемы: LADA Largus отправляют в ремонт из-за топливной системы

Фото производителя.
АВТОВАЗ разослал владельцам фургонов и универсалов LADA Largus письма, рекомендующие провести проверку топливного трубопровода. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», кампания касается машин со 106-сильными моторами ВАЗ-21129 2017—2018 годов выпуска.
Алексей Кованов

Оказывается, на 16-клапанных «Ларгусах» могут перетереться топливные трубки, что, соответственно, грозит утечкой топлива. Чтобы такого не случилось, важно установить специальную пластиковую распорку, которая разведет соприкасающиеся трубопроводы, уточняет сайт «Лада.Онлайн».

Количество машин, что попадают под акцию, пока неизвестно: на сайте Росстандарта информации об этой отзывной кампании еще нет (скорее всего, она появится позже, как только ведомство согласует план необходимых мероприятий.)

И еще одна свежая новость из Тольятти. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», из LADA Granta (точнее, полурамного грузовичка ВИС) сделали «воровайку». Так, напомним, принято называть крановые манипуляторы на грузовых шасси.

АВТОВАЗ, бюджетные авто, автосервис, ремонт
6 декабря 2021
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